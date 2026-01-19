NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Cathay General Bancorp-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Cathay General Bancorp-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 41,76 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 239,464 Cathay General Bancorp-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 164,75 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 16.01.2026 auf 50,80 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 21,65 Prozent gesteigert.

Cathay General Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at