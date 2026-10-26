Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Lukrative Cathay General Bancorp-Anlage?
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26.10.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 33,65 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 2,972 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 191,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,08 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Cathay General Bancorp einen Börsenwert von 4,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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