Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Langfristige Investition
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Cathay General Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Cathay General Bancorp-Anteile 49,24 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,309 Cathay General Bancorp-Papiere. Die gehaltenen Papiere wären am 18.09.2026 1 264,22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 62,25 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 26,42 Prozent vermehrt.
Cathay General Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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