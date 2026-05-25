NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Cathay General Bancorp-Investment von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurde die Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cathay General Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 30,81 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 324,570 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 588,12 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 22.05.2026 auf 57,27 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 85,88 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 3,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at