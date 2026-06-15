NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 41,33 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 241,955 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 12.06.2026 14 754,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,98 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 47,54 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Cathay General Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 4,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at