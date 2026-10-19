Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Profitable Cathay General Bancorp-Anlage? 19.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Cathay General Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Cathay General Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Cathay General Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 45,89 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 217,912 Cathay General Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 59,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 066,03 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 066,03 USD entspricht einer Performance von +30,66 Prozent.

Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 4,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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