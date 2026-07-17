NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Central Garden Pet-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 19,42 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 51,490 Central Garden Pet-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 291,31 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 16.07.2026 auf 44,50 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 2 291,31 USD, was einer positiven Performance von 129,13 Prozent entspricht.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at