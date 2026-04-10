Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Lohnendes Central Garden Pet-Investment? 10.04.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die Central Garden Pet-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,61 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 306,612 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 37,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 433,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,34 Prozent.

Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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