Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Lohnendes Central Garden Pet-Investment?
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10.04.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde die Central Garden Pet-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 32,61 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 306,612 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers auf 37,29 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 433,57 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +14,34 Prozent.
Central Garden Pet markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,31 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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