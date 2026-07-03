NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Central Garden Pet-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Central Garden Pet-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Central Garden Pet-Aktie an diesem Tag bei 31,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 321,299 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 43,95 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 121,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,21 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at