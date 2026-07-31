NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 31.07.2023 wurde das Central Garden Pet-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,082 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.07.2026 auf 43,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,39 USD wert. Damit wäre die Investition 33,39 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at