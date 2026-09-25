NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 25.09.2023 wurde das Central Garden Pet-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 37,10 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investierten, hätten nun 269,578 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 651,01 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 24.09.2026 auf 39,51 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 10 651,01 USD, was einer positiven Performance von 6,51 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at