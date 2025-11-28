Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Frühe Anlage
|
28.11.2025 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Central Garden Pet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,36 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 309,043 Central Garden Pet-Aktien. Die gehaltenen Central Garden Pet-Papiere wären am 26.11.2025 10 572,35 USD wert, da der Schlussstand 34,21 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,72 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.mehr Nachrichten
|
28.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
25.11.25
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
25.11.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
25.11.25
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
23.11.25
|Ausblick: Central Garden Pet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
21.11.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
14.11.25