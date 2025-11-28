NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Central Garden Pet gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Central Garden Pet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 32,36 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 309,043 Central Garden Pet-Aktien. Die gehaltenen Central Garden Pet-Papiere wären am 26.11.2025 10 572,35 USD wert, da der Schlussstand 34,21 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 5,72 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at