Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Rentables Central Garden Pet-Investment?
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,94 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,131 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 47,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47,54 Prozent vermehrt.
Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2,96 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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