Central Garden & Pet Aktie

Central Garden & Pet ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Central Garden Pet-Investment? 13.11.2026 16:03:12

NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Central Garden Pet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 31,94 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 3,131 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 47,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 147,54 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 47,54 Prozent vermehrt.

Am Markt war Central Garden Pet jüngst 2,96 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Central Garden & Pet Co.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Central Garden & Pet Co. 42,60 0,47% Central Garden & Pet Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14:30 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen