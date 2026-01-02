NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Central Garden Pet-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 02.01.2016 wurde das Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 10,84 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,228 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 32,15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 296,68 USD wert. Damit wäre die Investition 196,68 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet bezifferte sich zuletzt auf 2,00 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

