WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

Performance unter der Lupe 30.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Central Garden Pet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 10,81 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,484 Central Garden Pet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 071,39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +207,14 Prozent.

Central Garden Pet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
