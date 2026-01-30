Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Performance unter der Lupe
|
30.01.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 10,81 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,484 Central Garden Pet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 071,39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +207,14 Prozent.
Central Garden Pet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.
Analysen zu Central Garden & Pet Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Central Garden & Pet Co.
|28,40
|2,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.