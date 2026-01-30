NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Central Garden Pet eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Central Garden Pet-Anteile bei 10,81 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 92,484 Central Garden Pet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 33,21 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 071,39 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +207,14 Prozent.

Central Garden Pet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,99 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at