NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Central Garden Pet-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,71 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Central Garden Pet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,648 Central Garden Pet-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (43,18 USD), wäre die Investition nun 243,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 143,87 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at