NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Central Garden Pet-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 01.05.2025 wurde die Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 33,91 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Central Garden Pet-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 294,898 Central Garden Pet-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 30.04.2026 auf 37,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 917,13 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 10 917,13 USD entspricht einer Performance von +9,17 Prozent.

Zuletzt verbuchte Central Garden Pet einen Börsenwert von 2,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at