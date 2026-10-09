Central Garden & Pet Aktie

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WKN: 887131 / ISIN: US1535271068

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Langfristige Performance 09.10.2026 16:04:09

NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Central Garden Pet-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Central Garden Pet-Papier letztlich bei 21,30 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 46,938 Central Garden Pet-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.10.2026 auf 40,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 903,33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 90,33 Prozent vermehrt.

Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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