NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Central Garden Pet-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Central Garden Pet-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Central Garden Pet-Anteile letztlich bei 37,15 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Central Garden Pet-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,917 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,08 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 051,92 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 5,19 Prozent.

Central Garden Pet war somit zuletzt am Markt 2,42 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at