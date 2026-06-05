NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Central Garden Pet von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Central Garden Pet-Aktie Investoren gebracht.

Am 05.06.2023 wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 29,79 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Central Garden Pet-Papier investiert hätte, hätte er nun 33,574 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 328,85 USD, da sich der Wert einer Central Garden Pet-Aktie am 04.06.2026 auf 39,58 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 32,89 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Central Garden Pet belief sich jüngst auf 2,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at