NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Central Garden Pet-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Central Garden Pet-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 02.10.2021 wurden Central Garden Pet-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Central Garden Pet-Aktie bei 38,47 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,600 Central Garden Pet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,91 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 01.10.2026 auf 39,20 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 1,91 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Central Garden Pet belief sich zuletzt auf 2,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at