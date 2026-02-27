NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren wurden Central Garden Pet-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 11,17 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 895,625 Central Garden Pet-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 35 153,27 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Papiers am 26.02.2026 auf 39,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 251,53 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Central Garden Pet betrug jüngst 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at