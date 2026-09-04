Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Langfristige Performance
|
04.09.2026 16:03:37
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren verdient
Am 04.09.2021 wurde das Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 35,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 279,169 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (41,70 USD), wäre die Investition nun 11 641,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,41 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Central Garden Pet einen Börsenwert von 2,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.
Analysen zu Central Garden & Pet Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Central Garden & Pet Co.
|35,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.