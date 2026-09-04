NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 04.09.2021 wurde das Central Garden Pet-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Central Garden Pet-Papier bei 35,82 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 279,169 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (41,70 USD), wäre die Investition nun 11 641,34 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,41 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Central Garden Pet einen Börsenwert von 2,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at