Wer vor Jahren in Central Garden Pet eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Central Garden Pet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 244,581 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 38,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 323,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,77 Prozent verringert.

Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at