Central Garden & Pet Aktie
WKN: 887131 / ISIN: US1535271068
|Langfristige Anlage
|
27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor 5 Jahren verloren
Central Garden Pet-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Central Garden Pet-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 40,89 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 244,581 Central Garden Pet-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 25.11.2026 auf 38,12 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 323,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,77 Prozent verringert.
Alle Central Garden Pet-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,38 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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