NASDAQ Composite Index-Papier Central Garden Pet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Central Garden Pet von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren Central Garden Pet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Central Garden Pet-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 44,27 USD. Bei einem Central Garden Pet-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,259 Central Garden Pet-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,13 USD, da sich der Wert eines Central Garden Pet-Anteils am 16.11.2023 auf 44,77 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,13 Prozent angezogen.

Der Central Garden Pet-Wert an der Börse wurde auf 2,43 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at