NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Century Aluminum-Anteile an diesem Tag 3,37 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,674 Century Aluminum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 922,26 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 05.12.2025 auf 31,08 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 922,26 USD, was einer positiven Performance von 822,26 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich jüngst auf 2,89 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
