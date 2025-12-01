NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Century Aluminum-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Century Aluminum-Aktie an diesem Tag bei 10,94 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 914,495 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 29,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 407,41 USD wert. Das entspricht einem Plus von 174,07 Prozent.

Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 2,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at