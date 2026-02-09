Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Lukrative Century Aluminum-Investition?
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Century Aluminum-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Century Aluminum-Papier letztlich bei 18,69 USD. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 535,045 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 28 036,38 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Papiers am 06.02.2026 auf 52,40 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 180,36 Prozent.
Zuletzt verbuchte Century Aluminum einen Börsenwert von 4,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
