Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Performance unter der Lupe
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16.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Century Aluminum-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 28,78 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,475 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 34,03 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 118,24 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 18,24 Prozent.
Century Aluminum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,36 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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