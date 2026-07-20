NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Century Aluminum-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Century Aluminum-Aktie an diesem Tag 7,17 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 139,470 Century Aluminum-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 788,01 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 17.07.2026 auf 41,50 USD belief. Damit wäre die Investition um 478,80 Prozent gestiegen.

Century Aluminum markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,10 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at