NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Century Aluminum-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Century Aluminum-Papier an diesem Tag 4,07 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Century Aluminum-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 245,700 Century Aluminum-Anteilen. Die gehaltenen Century Aluminum-Aktien wären am 30.01.2026 11 137,59 USD wert, da der Schlussstand 45,33 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1 013,76 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Century Aluminum eine Börsenbewertung in Höhe von 4,22 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at