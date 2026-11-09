NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Century Aluminum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,43 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 186,240 Century Aluminum-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 06.11.2026 39 703,44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,47 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 297,03 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 3,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at