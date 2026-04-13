Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Rentable Century Aluminum-Investition?
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13.04.2026 16:04:25
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 9,71 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 029,866 Century Aluminum-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.04.2026 auf 66,96 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68 959,84 USD wert. Damit wäre die Investition 589,60 Prozent mehr wert.
Am Markt war Century Aluminum jüngst 6,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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