Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Hochrechnung
|
11.05.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Century Aluminum-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 7,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,889 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 818,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 718,19 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 5,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
Analysen zu Century Aluminum Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Century Aluminum Co.
|54,82
|1,71%