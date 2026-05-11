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Century Aluminum Aktie

Century Aluminum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Hochrechnung 11.05.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Century Aluminum eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Century Aluminum-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 7,20 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 13,889 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 818,19 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 58,91 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 718,19 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 5,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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