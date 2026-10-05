Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Century Aluminum-Investmentbeispiel 05.10.2026 16:03:41

NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Century Aluminum-Papier bei 14,62 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 6,840 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 243,64 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 35,62 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 143,64 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 3,53 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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