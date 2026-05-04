Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Century Aluminum-Performance im Blick 04.05.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Century Aluminum-Investment gewesen.

Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Century Aluminum-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,29 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hat, hat nun 578,369 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Aluminum-Aktie auf 58,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 112,20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +241,12 Prozent.

Century Aluminum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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