Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Century Aluminum-Performance im Blick
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr eingebracht
Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Century Aluminum-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 17,29 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investiert hat, hat nun 578,369 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Aluminum-Aktie auf 58,98 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 112,20 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +241,12 Prozent.
Century Aluminum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
|
04.05.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
27.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
20.04.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Century Aluminum-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite zum Handelsende auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
17.04.26
|Gewinne in New York: Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: Am Mittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
17.04.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Century Aluminum Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Century Aluminum Co.
|50,92
|0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.