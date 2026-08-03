NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Century Aluminum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Century Aluminum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,24 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10,823 Century Aluminum-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.07.2026 484,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 44,77 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 384,52 Prozent erhöht.

Century Aluminum war somit zuletzt am Markt 4,43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at