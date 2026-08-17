Century Aluminum Aktie

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WKN: 899867 / ISIN: US1564311082

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Profitable Century Aluminum-Anlage? 17.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Century Aluminum-Aktien gewesen.

Das Century Aluminum-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 7,07 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 414,427 Century Aluminum-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Century Aluminum-Aktie auf 46,72 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66 082,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 560,82 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Century Aluminum einen Börsenwert von 4,63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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