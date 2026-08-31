NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Century Aluminum gewesen.

Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,44 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,409 Century Aluminum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 262,10 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 28.08.2026 auf 46,59 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 526,21 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Century Aluminum einen Börsenwert von 4,62 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at