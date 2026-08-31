Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Century Aluminum-Investmentbeispiel
|
31.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Century Aluminum-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,44 USD. Bei einem Century Aluminum-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 134,409 Century Aluminum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 262,10 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 28.08.2026 auf 46,59 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 526,21 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Century Aluminum einen Börsenwert von 4,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Century Aluminum Co.
Analysen zu Century Aluminum Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Century Aluminum Co.
|39,30
|-2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.