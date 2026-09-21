NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Century Aluminum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Century Aluminum-Anteile bei 27,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,271 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 414,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,49 Prozent.

Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 3,86 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at