Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Langfristige Anlage
|
21.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Century Aluminum von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Century Aluminum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Century Aluminum-Anteile bei 27,57 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, hätte er nun 36,271 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 39,01 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 414,94 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,49 Prozent.
Insgesamt war Century Aluminum zuletzt 3,86 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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