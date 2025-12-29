Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
29.12.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurde das Century Aluminum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 10,23 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 9,775 Century Aluminum-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 392,77 USD, da sich der Wert einer Century Aluminum-Aktie am 26.12.2025 auf 40,18 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 392,77 USD, was einer positiven Performance von 292,77 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Century Aluminum betrug jüngst 3,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
