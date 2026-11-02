NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Aluminum von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Century Aluminum-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Century Aluminum-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Century Aluminum-Papier bei 13,19 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Century Aluminum-Aktie investierten, hätten nun 75,815 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 33,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 554,97 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 155,50 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Century Aluminum belief sich zuletzt auf 3,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at