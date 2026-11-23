Bei einem frühen Century Aluminum-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Century Aluminum-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 7,85 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Century Aluminum-Papier investiert hätte, befänden sich nun 127,389 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2026 auf 28,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 607,64 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 260,76 Prozent angewachsen.

Der Century Aluminum-Wert an der Börse wurde auf 2,78 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at