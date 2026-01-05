Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
Profitabler Century Aluminum-Einstieg?
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Century Aluminum-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Century Aluminum-Aktie bei 4,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 23,310 Century Aluminum-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 954,31 USD, da sich der Wert eines Century Aluminum-Anteils am 02.01.2026 auf 40,94 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 854,31 Prozent angewachsen.
Century Aluminum wurde am Markt mit 3,82 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
