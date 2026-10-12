Century Aluminum Aktie
WKN: 899867 / ISIN: US1564311082
|Lukrativer Century Aluminum-Einstieg?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Century Aluminum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Aluminum von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Century Aluminum-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Century Aluminum-Anteile betrug an diesem Tag 7,44 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 134,409 Century Aluminum-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 09.10.2026 auf 36,76 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 940,86 USD wert. Damit wäre die Investition um 394,09 Prozent gestiegen.
Century Aluminum war somit zuletzt am Markt 3,63 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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