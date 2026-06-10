NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Century Casinos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Century Casinos-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Century Casinos-Papier bei 7,29 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Century Casinos-Aktie investierten, hätten nun 137,174 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Century Casinos-Anteile wären am 09.06.2026 194,79 USD wert, da der Schlussstand 1,42 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 80,52 Prozent.

Am Markt war Century Casinos jüngst 40,59 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at