Century Casinos Aktie

Century Casinos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889628 / ISIN: US1564921005

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Frühe Investition 21.10.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätte eine Investition in Century Casinos von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Century Casinos-Aktien gewesen.

Die Century Casinos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 2,27 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Century Casinos-Aktie investiert hat, hat nun 4 405,286 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 444,93 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 20.10.2026 auf 0,78 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 65,55 Prozent abgenommen.

Der Century Casinos-Wert an der Börse wurde auf 22,16 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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