Profitable Century Casinos-Investition? 19.11.2025 16:04:45

NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Casinos-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Century Casinos-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Century Casinos-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Century Casinos-Anteile an diesem Tag 4,25 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,529 Century Casinos-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,00 USD, da sich der Wert einer Century Casinos-Aktie am 18.11.2025 auf 1,53 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 64,00 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Century Casinos zuletzt 42,90 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

