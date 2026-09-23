NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Century Casinos-Investment von vor einem Jahr verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Century Casinos-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Century Casinos-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 2,62 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 381,679 Century Casinos-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 438,93 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 22.09.2026 auf 1,15 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 56,11 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Century Casinos bezifferte sich zuletzt auf 31,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at