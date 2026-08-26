NASDAQ Composite Index-Papier Century Casinos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Century Casinos von vor einem Jahr verloren

Wer vor Jahren in Century Casinos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Die Century Casinos-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Century Casinos-Aktie bei 2,66 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Century Casinos-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37,594 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 47,74 USD, da sich der Wert eines Century Casinos-Papiers am 25.08.2026 auf 1,27 USD belief. Das entspricht einem Minus von 52,26 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Century Casinos belief sich zuletzt auf 35,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at